انت الان تتابع فيديو.. لحظة إحباط محاولة إدخال 615 قطعة«GPS» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:يونس محمد ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٤٨ م

أعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، مقطعا مصورا يرد لحظة إحباط إدخال 615 قطعة "GPS"، تم إخفاؤها داخل حاوية مشمولها "إكسسوارات سيارات"، فى ميناء بورسعيد، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، التى باشرت التحقيقات. تعود الواقعة، عندما أكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانى بورسعيد بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير لمالكها "مجدى. ع. م"، 50 سنة، مقيم الزهور بمحافظة بورسعيد.

باستيراد حاوية مشمولها "إكسسوارات سيارات" واردة إلى ميناء غرب بورسعيد البحرى، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء أصناف تتطلب موافقات مُسبقة من الجهات المختصة. بتقنين الإجراءات تم إعداد لجنة أمنية جمركية، أسفرت أعمالها عن ضبط 265 جهاز كاسيت سيارة مزودة بجهاز "GPS "، وكذا 350 إريال خاص بجهاز "GPS". فتم اتخاذ الإجراءات