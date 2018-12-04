الان تتابع باكستان تعتزم فسخ اتفاق الدوحة المجحف لاستيراد الغاز والان مع التفاصيل

تعتزم الحكومة الباكستانية إعادة التفاوض بشأن اتفاق الغاز الطبيعي المسال مع قطر، أعقاب تصاعد النقد ضد موانئ استيراد ومعالجة الغاز داخل حكومة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وانتقد حزب “تحريك إنصاف” الحاكم، العقود المبرمة من قبل الحكومة السابقة برئاسة نواز شريف لاتفاقية استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر بسعر يوازي 13.39% من سعر النفط الخام العالمي.

وقال وزير البترول الباكستاني غلام سرور خان، خلال مؤتمر صحفي: “سعر الغاز الطبيعي المسال المستورد من قطر هو الأغلى ثمناً”.

وأوضح خان أن اعتراضه على اتفاق الحكومة السابقة مع قطر كان بسبب توقيعه لمدة 15 عاماً في حين كانت مدة الحكومة 5 أعوام فقط.

وأضاف الوزير: أن الاتفاق تضمن بندا يشترط عدم الإفصاح عن الاتفاقية حتى بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء فترة الـ15 عاماً، مشيراً إلى أن الحكومة تبحث الاتفاق من كلا الجانبين “الثمن الباهظ وشرط عدم الإفصاح”.

وتابع أنه لن يتحدث عن شروط محددة، لأن المسألة قد تصل إلى محكمة التحكيم الدولية، مشيرا إلى أن قطاع النفط في البلاد لديه بعض التحفظات على اتفاقيات المحطات وبعضها أمام المحاكم، لذا فإنه يختار عدم المساس بتلك المسألة.

أضاف الوزير أن المحكمة العليا ومكتب المحاسبة الوطني ووكالة التحقيقات الفيدرالية تفحص العقود المتعلقة باستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر ومحطتين للغاز الطبيعي المسال في كراتشي، وسيتم محاسبة المسؤولين عن توقيع تلك الصفقات الباهظة الثمن.