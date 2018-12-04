ألمانيا تدعم الحكومة الفلسطينية بـ 54.4 مليون يورو

وقعت السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع الحكومة الألمانية بقيمة 54.4 مليون يورو. ووقع البرتوكول وزير المالية والتخطيط الفلسطيني شكري بشارة، مع مسؤول ملف الشرق الأدنى في وزارة الاقتصاد والتعاون الألمانية كلاوس كريمير، في مدينة رام الله. وذكر بيان عن وزارة المالية الفلسطينية، أن البرتوكول يهدف إلى دعم تنفيذ مشاريع في قطاعات التعليم والاقتصاد والتدريب المهني ومحطة معالجة للصرف الصحي، ومشاريع استثمارية أخرى خاصة في مجال الطاقة بغزة. وأشاد بشارة بـ"الجهود العظيمة التي لطالما بذلتها الحكومة الألمانية في سبيل دعم الحكومة الفلسطينية".

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