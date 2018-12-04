شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مرأة الوفد: مبادرة بيت الأمة للتواصل مع الشارع هدفها حل مشاكل المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة منال العبسي،رئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد، على أن اللجنة تدعم وبكل قوة المبادرة التى أطلقها حزب الوفد تحت عنوان «الوفد مع الناس»،والتى سوف تنطلق من محافظة الجيزة ثم إلى باقى محافظات الجمهورية لسهولة التواصل مع المواطنين والاستماع إليهم .

وقالت الدكتورة منال العبسى فى بيان اليوم، إن المبادرة ستساعد على التواصل بشكل مباشر مع المواطنين لمعرفه مشاكلهم ومتطلباتهم والعمل على حلها، بجانب تقديم خدمات مباشرة لهم ، مؤكده بأن حزب الوفد دائما ينقل نبض الشارع ويعمل على حل مشاكل المواطنين .

وأكدت «العبسي» على مشاركتها ودعمها المطلق لأى عمل عام يهدف من خلاله دعم المواطن البسيط وتخفيف كاهل الأعباء عنه، وكذلك دعم الدولة المصرية بجميع مؤسساتها الوطنية .

وأثنت رئيس اللجنة النوعية على المبادرة مؤكده انها عودة لدور الوفد فى الشارع المصرى وستعمل أيضا على تحسين صورة الأحزاب داخل المجتمع بشكل عام نظرا لغياب الدور المجتمعى للأحزاب خلال الفترات السابقة.