وفد دبلوماسي أوروبي يزور صيدا ويلتقي النائب الحريري ورئيس البلدية

زارت سفيرة ​الاتحاد الأوروبي​ ​كريستينا لاسن​ وثلاثة عشر سفيراً وممثلاً للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مدينة صيدا.

والتقى الوفد رئيس بلدية صيدا ​محمد السعودي​، ورئيس ​غرفة التجارة والصناعة والزراعة​ في صيدا و​لبنان​ الجنوبي ​محمد صالح​، وقيّم سفراء الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماعين التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في المدينة وناقشوا الفرص والتحديات التي يواجهها السكان، لاسيما الشباب.

واستضافت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​بهية الحريري​ غداءً على شرف الوفد بحضور السعودي وصالح وناشطين شباب وممثلين للمجتمع المدني. كما التقى الوفد الرؤساء الروحيين في صيدا.

وأكدت السفيرة لاسن أن "الاتحاد الأوروبي ملتزم بتنمية تصب في ازدهار مدينة صيدا الجميلة"، مشيرة إلى "أننا هنا في صيدا للاطلاع على الفرص والتحديات في المدينة ولكي نرى عن قرب الالتزام والتعاون المهمين مع القادة السياسيين المحليين والمجتمع المدني والجهات المعنية، وسيبقى الاتحاد الأوروبي داعماً قوياً وملتزماً لصيدا".

وكان الوفد الأوروبي قد زار أيضاً ​معبد أشمون​ وجال في سوق المدينة القديمة، بما في ذلك متحف الصابون.