السفير القطري في لبنان: رغم الحصار نلتزم بتحقيق أهدافنا

أكد السفير القطري في ​لبنان​ ​محمد حسن جابر​ الجابر، خلال افتتاح المبنى الجديد للمكتبة الوطنية في ​الصنائع​، أن "قطر تؤكد على دور ​بيروت​ الريادي كعاصمة أبدية للعلم والثقافة"، مشيراً إلى أن "دعم قطر للمشروع هو انعكاس لتحقيق الذات القطرية لدعم الإنسان وحفظ تاريخه وتراثه".

ولفت الجابر إلى أن "هذه الخطوة تأكيد لدور ​أمير قطر​ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في دعم الثقافة"، مشيراً إلى أنه "رغم الحصار نلتزم بتحقيق أهدافنا، وهذه هي قطر التي ترى توأمها الفكري في لبنان الذي ينهض من المشاكل كل مرة".

وأوضح السفير القطري أن "تدشين المكتبة ليس التعاون الوحيد بين قطر ولبنان بل هو ممتد على كل الأراضي اللبناني وقد ثمّن المسؤولون اللبنانيون هذا المشروع الذي بلغت تكلفته 25 مليون دولار"، مجدداً الشكر ل​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ على "رعايته لتدشين هذا الصرح الفكري".