البردويل جال في أحياء مخيم عين الحلوة والتقى فعالياته

جال وفد قادم من ​قطاع غزة​ برئاسة النائب في المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي ل​حركة حماس​، صلاح بردويل، في أحياء المخيم والتقى عددا من الفعاليات وممثلين الفصائل الوطنية والإسلامية.

وإستهل الوفد جولته بزيارة بعض الأحياء حيث اطلع على أحوال وظروف أبناء المخيم والمعاناة التي يتعرض لها ​الشعب الفلسطيني​ داخل المخيمات من ضيق اقتصادي واكتظاظ سكاني ووضع أمني.

كما قام بزيارة للقوى الإسلامية، وانتهت الجولة عند مجمع خالد ابن الوليد حيث كان في استقباله عدد من القيادات السياسية الفلسطينية الوطنية والإسلامية وفعاليات شعبية وعلمائية ولجان احياء، كما قدم الوفد واجب العزاء بالقيادي في الجبهة الديمقراطية خالد عبد الرحيم.

وأكد البردويل أن "رجال غزة على العهد وبإعداد مستمر، وما شاهده العالم في الجولة الأخيرة هو جزء يسير مما تمتلكه ​المقاومة​"، مشدداً على "ضرورة إتمام ​المصالحة الفلسطينية​ والالتفاف حول مشروع المقاومة كما توحدت الفصائل ميدانياً وانتصرت بغرفة العمليات المشتركة و مسيرات العودة"، مشيراً إلى أن "الشعب الفلسطيني بوحدته قادر على إفشال صفقة القرن وكل مشاريع تصفية ​القضية الفلسطينية​".