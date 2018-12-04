الطقس غدا غائم مع تساقط امطار وتساقط للثلوج ليلا على ارتفاع 2000 متر

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن منخفضا جويا فوق الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس ماطر أحياناً مع اشتداد سرعة الرياح ، يشتد تأثيره ابتداءً من مساء الخميس، متوقعة أن سكون طقس يوم غد غائم جزئياً الى غائم مع ​تساقط امطار​ متقطعة تشتد أحياناً ابتداءً من فترة بعد الظهر ومترافقة برياح ناشطة أحياناً و ارتفاع موج البحر، تتساقط ​الثلوج​ ليلاً على ارتفاع 2000 متر وما فوق.

كما توقعت أن يكون طقس يوم الخميس، غائم جزئياً الى غائم مع اشتداد سرعة الرياح لتقارب الـ75 كلم/س يرتفع معها موج البحر الى حدود الثلاثة امتار، تتساقط امطار متقطعة خلال النهار تتحول ليلاً الى غزيرة احياناً وتكون مترافقة بعواصف رعدية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق. أما طقس يوم الجمعة، فغائم الى ماطر بغزارة احياناً مع عواصف رعديّة ورياح شديدة تقارب ال٨٠ كلم/س يرتفع موج البحر لحدود اربعة أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 م وما فوق.