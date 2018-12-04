قوى الأمن: تدابير سير في محلة جادة شارل الحلو- منطقة مار مخايل لمدة أسبوع

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة أنّ "إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بإجراء أعمال حفر بغية مدّ وصيانة شبكة تصريف ​مياه الصرف الصحي​ في محلة جادة ​شارل الحلو​ جانب شركة "​كهرباء لبنان​" منطقة ​مار مخايل​، وذلك اعتبارًا من الساعة 7:00 من يوم الأربعاء الواقع فيه 5 كانون الأول 2018 ولحين الإنتهاء، وتستمرّ هذه الأعمال لمدة أسبوع".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذه الأشغال قد تؤدّي إلى منع مرور السير في بعض مراحلها"، مركّزةً على أنّه "يُرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام".