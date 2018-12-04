سفير إسرائيل بالأمم المتحدة دعا إلى مناقشات في مجلس الامن حول اكتشاف "أنفاق حزب الله"

دعا السفير الإسرائيلي لدى ​الأمم المتحدة​ ​داني دانون​، إلى "مناقشات في ​مجلس الأمن​ حول اكتشاف أنفاق "​حزب الله​" على الحدود الشمالية مع ​لبنان​".

وركّز في بيان، على أنّ ""حزب الله" يواصل العمل بدعم مالي من ​إيران​ بقيادتها ورعايتها"، لافتًا إلى أنّ "إسرائيل تدعو ​المجتمع الدولي​ ومجلس الأمن إلى إدانة نشاط "حزب الله" ودعوة لبنان إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن"، مركّزًا على أنّ "مقاتلي "حزب الله" يحاولون التسّلل إلى إسرائيل عبر هذه الأنفاق".

وأكّد دانون "أنّنا سنبذل قصارى جهدنا للدفاع عن سيادتنا وضمان سلامة شعب إسرائيل".

وكان ​الجيش الإسرائيلي​ قد أعلن في وقت مبكر اليوم الثلثاء "أنّه رصد أنفاقًا لـ"حزب الله" تسمح بالتسلّل من لبنان إلى أراضي إسرائيل، وباشر عملية لتدميرها على الحدود".