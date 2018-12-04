إعتقال 16 شخصا يشتبه في تكوينهم شبكة للهجرة غير النظامية في المغرب

اعتقلت السلطات المغربية 16 شخصًا يشتبه في ارتباطهم بشبكة للهجرة غير النظامية، بينهم 7 أوقفوا في ورشة لصناعة الزوارق المطاطية ب​الدار البيضاء​، حيث تمّ حجز ثلاثة زوارق.

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