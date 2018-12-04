رئيس البرلمان الألماني يدعم ميرتس لتولي رئاسة حزب ميركل

أعلن رئيس ​البرلمان الألماني​، ​فولفغانغ شويبله​ عن دعمه الصريح والمباشر لتولي فريدريش ميرتس رئاسة الاتحاد المسيحي الديمقراطي خلفاً ل​أنجيلا ميركل​، وأثنى على قرار ميركل عدم الترشح لولاية جديدة. ورأى في تصريح لصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية أنه "من الأفضل للبلاد أن يحصل ميرتس خلال المؤتمر الحزبي على أغلبية مندوبي الحزب لتولي رئاسته"، معتبرا أن انتخاب ميرتس لهذا المنصب "سيسهل إعادة دمج القوى السياسية باتجاه الوسط و توطيد نظامنا"، متوقعا أن "يؤدي انتخاب ميرتس رئيساً للحزب المسيحي الديمقراطي إلى إضعاف الجهات السياسية مرة أخرى".

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