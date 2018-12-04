العتيبي: لا إجماع في مجلس الأمن بشأن تجربة إيران الصاروخية

أكد مندوب ​الكويت​ لدى ​الأمم المتحدة​ السفير منصور العتيبي، في تصريح صحفي، أنه "لا إجماع في ​مجلس الأمن الدولي​ إزاء التجربة الصاروخية التي أجرتها ​إيران​ قبل أيام"، مشيراً إلى "أننا استمعنا إلى إحاطة من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية حول الوضع في ​الشرق الأوسط​".

وأوضح العتيبي أنه "لا يوجد أي بيان أو قرار في هذا الموضوع، ولا يوجد اتفاق حول كيفية متابعة الملف".

وكانت ​الولايات المتحدة الأميركية​ قد دعت مجلس الأمن الدولي إلى إدانة التجربة الصاروخية التي قامت بها إيران.