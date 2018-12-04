العتيبي: لا إجماع في مجلس الأمن بشأن تجربة إيران الصاروخية

أكد مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، في تصريح صحفي، أنه "لا إجماع في مجلس الأمن الدولي إزاء التجربة الصاروخية التي أجرتها إيران قبل أيام"، مشيراً إلى "أننا استمعنا إلى إحاطة من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية حول الوضع في الشرق الأوسط".
وأوضح العتيبي أنه "لا يوجد أي بيان أو قرار في هذا الموضوع، ولا يوجد اتفاق حول كيفية متابعة الملف".
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد دعت مجلس الأمن الدولي إلى إدانة التجربة الصاروخية التي قامت بها إيران.
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