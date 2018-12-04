البرلمان البريطاني يصوت ضد قرار ماي بعدم نشر استشارة قانونية للبريكست

صوّت ​البرلمان البريطاني​ على قرار بتوجيه توبيخ لحكومة ​تيريزا ماي​ لعدم نشرها الاستشارة القانونية الكاملة حول اتفاق البريكست الذي توصلت إليه ماي مع ​الاتحاد الأوروبي​ الشهر الماضي بغالبية 311 نائباً مقابل 293 عارضوه.

وأعلن فريق رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالوعد بنشر الاستشارة كاملة ونهائية قبل التصويت الثلاثاء في البرلمان على اتفاق البريكست.

فيما أكد المتحدث باسم حزب "العمال" المعارض كير ستارمر أن "هذا المجلس قال كلمته الآن ولها أهمية دستورية وسياسية كبيرة، اعتقد أن هذه سابقة لهذا المجلس أن يعتبر وزراء الحكومة متهمين بازدراء البرلمان".