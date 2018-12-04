التجارة العالمية: السعودية ترفض تسوية نزاع مع قطر بشأن قنوات قرصنة

أكدت ​منظمة التجارة العالمية​، في بيان، أن "​السعودية​ لن تشارك في إجراءات تسوية النزاع المتعلق بحقوق الملكية الفكرية مع قطر بسبب دواعي الأمن القومي".

وأوضحت المنظمة أن "ممثلي ​الولايات المتحدة​ ومصر و​البحرين​، أيدوا موقف السعودية في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية لتسوية النزاع، بينما أيد دبلوماسيون من ​الاتحاد الأوروبي​ و​تركيا​ موقف قطر".

وكانت قطر، قد رفعت دعوى مطلع تشرين أول الماضي، ضد السعودية بعد انتهاك حقوق بث شبكات "بي أن سبورت" المملوكة لقطر، عبر قنوات "بي أوت" التي تبث من داخل السعودية، مطالبة بتعويضات تصل لنحو مليار دولار ضد السعودية.