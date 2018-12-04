محافظ أسوان يتابع توصيل الغاز الطبيعي للأحياء السكنية والتجمعات الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

التقى اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر لاستعراض خطة الشركة لاستكمال تنفيذ مشروع توصيل شبكات الغاز الطبيعي لباقي المناطق والأحياء السكنية والتجمعات العمرانية الجديدة بالمدينة.

أكد المحافظ أن الخطة تأتي خلال العام المالى 2018/2019 والتي تضم حى الصداقة الجديد والإسكان المميز وإسكان التجاريين بالعقاد والسيل والحصايا وعزبة الحدود وجزء من الشيخ هارون، بالإضافة إلى منطقة خلف مصنع الكاكولا.

وطالب المحافظ من الشركة استكمال دخول الغاز الطبيعي للمنشآت الفندقية والشبابية والمواقع الخدمية ولاسيما أنه تم توصيل الغاز لحوالي 185 فندق ومنشأة تجارية حتى الآن وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم البنية الأساسية لمدينة أسوان بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى لأسوان عاصمة الشباب الإفريقى 2019.