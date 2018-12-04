ضبط مليون لتر سولار قبل ترويجها بالسوق السوداء بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين: أحبطت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، ترويج أكثر من مليون لتر سولار بالسوق السوداء بدائرة مركز طوخ. تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بضبط مالك محطة لتموين السيارات كائنة بدائرة مركز شرطة طوخ، لاستيلائه على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة بلغت نحو 1,101مليون لتر (سولار – بنزين 80)، لمحاولته التصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباحاً غير مشروعة. جرى التحفظ على الكميات المضبوطة والمتهم.

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