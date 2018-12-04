"المشاغبين الثلاثة وحبيب العادلي".. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع التي شغلت الرأي العام، وقضايا داخل أروقة المحاكم حظيت بمتابعة كثيرين خلال الساعات الماضية.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث..

تأجيل محاكمة عضو بـ"كتائب حلوان" بتهمة حرق قسم الشرطة لجلسة 6 ديسمبر

قررت الدائرة 27 جنايات حلوان، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار صلاح محجوب، اليوم الثلاثاء، تأجيل محكمة محمود حمدي أحمد، لاتهامه بالشروع في حرق قسم شرطة حلوان لجلسة 6 ديسمبر المقبل.

وأحالت النيابة المتهم محمود حمدي لمحكمة الجنايات في القضية رقم 6339 لسنة 2014 بتهمة الشروع في حرق قسم شرطة حلوان وإتلاف متلكات عامة وتكدير السلم والأمن العام وتعطيل موظفين عموم عن أداء أعمالهم.

"مرضيش يمضي على وصل أمانة فذبحناه".. أمن القاهرة يكشف تفاصيل مقتل مسن بالنزهة

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، من كشف لغز العثور على جثة مسن مقتول داخل شقته بدائرة قسم النزهة.

كان قسم شرطة النزهة تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص متوفى داخل شقته فى ميدان المحكمة بالنزهة، بالفحص تبين أنه الجثة لمسن، حيث تبين من مناظرة لجثة المجنى عليه أنه توفى نتيجة تعرضه لـ8 طعنات نافذة بمناطق متفرقة بالجسد.

بجمع المعلومات تبين أن المجني عليه كان يقيم بمفرده في ذلك اليوم، حيث أن زوجة لم تكن برفقته.

وبإجراء التحريات وفحص علاقات المجني عليه؛ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، شخصين يقيمان بمحافظة بني سويف توجد بينهما وبين المجني عليه خلافات على اراضي وعقارات.

على الفور أمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، بضبط المتهمين، وتم توجيه مأمورية تمكنت من ضبط الجناة.

وبمناقشتهم أكدواوجود خلافات مادية مع المجني عليه، وأنهم توجهوا إلى شقته بعد علمهم بوجود الضحية بمفرده، وعندما حالوا إجباره على توقيع إيصالات أمانة رفض وقاومهم، فاعتدوا عليه بالضرب وقاموا بتوثيقه بالحبال، وطعنوه عدة طعنات نافذة بالجسم منها طعنات ذبحية بالرقبة، ولاذوا بالفرار.

تأجيل إعادة محاكمة العادلي في "الاستيلاء على أموال الداخلية" لـ 27 ديسمبر

قررت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل إعادة محاكة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، لجلسة 27 ديسمبر لتعقيب النيابة والدفاع.

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثاني في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

الديب أمام المحكمة: العادلي لم يحصل من وزارة الداخلية إلا على راتبه فقط

استأنفت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و10 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

وسأل المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة الجنايات، المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق، عن معرفة أي شخص آخر عن رقم حسابه الشخصي في وزارة الداخلية، فأجاب العادلي بأنه لا يوجد شخص يعلم رقم حسابه، وأن دورة الراتب تبدء من وزارة المالية ويتم تحويله إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إلى حسابه الشخصي.

والتمس فريد الديب، دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ببراءة موكله استنادا على المرافعة التي قدمها من قبل أمام محكمة النقض، والتي جاء بها أن موكله ضابط بوليس، جاهل بالقوانين المالية، وكان يعتمد على الخبراء الماليين، مشيرا إلى أن البنود المتهم فيها بصرف الأموال سارية من عهد وزير الداخلية الأسبق حسن الألفي، مؤكدا حسن نية موكله الذي لم يبلغه أي جهاز رقابي أو جهة في مصر بأن الاموال تصرف في بنود مخالفة للقانون.

الداخلية تواصل تأمين تنفيذ قرارت الإزالة على أراضي الدولة

واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ونهر النيل ومنافع الرى والصرف.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل ، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الإستيلاء على الأراضى دون وجه حق، والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.. فقد واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

"الاقتصادية" تقضي بتأييد تغريم المتهم الرئيسي بقضية "احتكار الدواجن" مليون جنيه

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأييد الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"احتكار الدواجن"، والقاضي بتغريم المتهم الأول مليون جنيه، وتغريم كل متهم من المتهمين الثالث والرابع والسادس والثامن والتاسع والحادي عشر 500 ألف جنيه، وتغريم كل متهم من المتهمين الثاني والخامس والسابع والعاشر والثاني عشر 10 ألاف جنيه".

كانت النيابة العامة، أمرت بإحالة 9 من الشركات المُنتجة لـ"كتكوت التسمين" الى المحكمة الاقتصادية، لمخالفتها قانون حماية المنافسة، باتفاقها على تخفيض الأسعار.

إخلاء سبيل متهمة بنشر أخبار كاذبة في قضية "مكملين 2"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل المتهمة نسرين عنتر في اتهمها مع آخرين ببث أخبار كاذبة لقناة مكملين الإخوانية، والمعروفة بمكملين بـ "مكملين 2"، بتدابير احترازية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة وآخرين في القضية عدة تهم منها بث أخبار كاذبة لقناة مكملين الإخوانية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون "إرهابية"، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

محام ثاني يتنازل عن بلاغه للنائب العام ضد رانيا يوسف: "اعتذرت عن فعلتها"

قال سمير صبري المحامي، إنه في طريقه لمكتب النائب العام للتنازل عن البلاغ المقدم منه ضد الفنانة رانيا يوسف، بعد ارتدائها الفستان الفاضح في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وبرر تنازله في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن نقابة المهن التمثيلية والرأي العام تصدى للفعل التي قامت به، كما أنها اعتذرت لكل الأسر المصرية، ووعدتهم بعدم تكرار الأمر.

وأكد أنه لم يتعرض لأي ضغط للتنازل، أو التواصل مع الفنانة للتنازل، لكنه قرر ذلك بعد تيقنه أن الفنانة رانيا يوسف اعتذرت عن فعلتها.

الأمن ينجح في إحباط جلب 615 جهاز تحديد المواقع بمحور قناة السويس

أحبطت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، محاولة جلب 615 قطعة خاصة بأجهزة تحديد المواقع "GPS" بدون تصريح.

أكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة مواني بورسعيد بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير لمالكها "مجدي. ع. م" باستيراد حاوية مشمولها "إكسسوارات سيارات" واردة إلى ميناء غرب بورسعيد البحري، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء أصناف تتطلب موافقات مُسبقة من الجهات المختصة.

"دي حب عمري".. تفاصيل التحقيق مع المتهم بقتل زوجته بسبب حملها في السلام

"دي حب عمري لكن كانت بتعايرني بفقري".. قالها "محمد ا،"، وهو يغالب دموعه اليوم الثلاثاء، أمام أحمد الشاذلي، رئيس نيابة السلام، خلال التحقيق معه بتهمة قتل زوجته في منطقة النهضة، بسبب حملها، قبل أن يُجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وأنكر المتهم في تحقيقات النيابة قتله لزوجته، معللًا أن خلافات أسرية وقعت بينهما، "اللي حصل كان خلاف أسري عادي واتعودنا عليه"، مكملًا أن زوجته كانت حب عمره، وتم زواجهما بعد قصة حب استمرت لعدة أشهر.

التفاصيل الكاملة لضحية عصابة "المشاغبين الثلاثة" في الوراق

كشفت مديرية أمن الجيزة عن التفاصيل الكاملة لواقعة مصرع شاب غرقا بنهر النيل بمنطقة الوراق.

تلقى مأمور قسم شرطة الوراق بلاغا من سائقين أنه أثناء قيامهما بصيد الأسماك بنهر النيل بدائرة القسم وبرفقتهما شخص آخر "عامل بمقهى" 37 سنة، فوجئوا بقيام ثلاثة مجهولين بتهديدهم بأسلحة بيضاء وعصا، واستولوا منهم على هاتفي محمول ومبلغ مالي وأدوات الصيد وحال ذلك قام العامل بالمقهى بالفرار بإلقاء نفسه بنهر النيل خشية منهم، وتمكن الجناة من الهرب.

وتم إخطار قسم الإنقاذ النهري للبحث عن العامل، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم كلٍ من: "محمود س. ع"، 35 سنة، سبق اتهامه في 11 قضية متنوعة، و"رمضان. ط"، 22 سنة، له معلومات جنائية، و"محمود. م"ن 21 سنة، له معلومات جنائية.