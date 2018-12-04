العاهل السعودي يدعو أمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض/الدوحة - (د ب أ)

تلقى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، دعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها في العاصمة الرياض في التاسع من كانون أول/ديسمبر، حسبما أوردت اليوم الثلاثاء وكالة الأنباء القطرية (قنا).

يذكر أن السعودية والبحرين والإمارات ومصر اتخذت عدة إجراءات ضد قطر من بينها إغلاق الحدود وقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاقتصادية في الخامس من يونيو عام 2017.

وتتهم الدول الأربعة قطر بدعم الإرهاب والارتباط بعلاقة وثيقة بإيران، بينما تنفي قطر هذه الاتهامات.