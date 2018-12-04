في أول تواصل رسمي منذ بدء الأزمة.. العاهل السعودي يدعو أمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون في الرياض

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء؛ رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لدعوته لحضور أعمال القمة الـ 39 لمجلس التعاون الخليجي.



وذكرت وكالة الانباء القطرية أن دعوة الملك السعودي "تتضمن دعوة أمير قطر لحضور أعمال القمة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها المملكة يوم 9 ديسمبر الجاري".



وقام بتسليم الرسالة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني؛ خلال استقباله من قبل وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي.

ويعد هذا أول تواصل رسمي بين الرياض والدوحة منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية في الخامس من يونيو2017 حيث قررت كل من: السعودية، البحرين، الإمارات ومصر مقاطعة دولة قطر.