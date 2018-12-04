ضبط مصنع زيوت من استخدامات شحوم الأبقار

كشف وزير الصحة ولاية الخرطوم البروفيسور مأمون حميدة عن ضبط مصنع للزيوت من استخدامات شحوم الابقار الناتج من مخلفات الذبيح بمنطقة الفيحاء مربع (3) وحدة الريف الغربي شمال الفحص الآلي بمحلية امبدة بواسطة جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات، مبينا أنه يتم غلي المخلفات وتستخرج منها الزيوت والتي يتم استخدامها في صناعة الصابون.
وأكد حميدة بحسب سونا – أنه ينتج عن هذه العملية مادة الكربون والتي يؤدي الى الإصابة بسرطان الجلد ويعمل المصنع بصورة عشوائية مما يسهم في تلوث البيئة،حيث قامت الوزارة بأخذ عينات للفحص وبعد الفحص ستوافي الوزارة المحلية بالنتائج لإجراء اللازم .
وفي ذات السياق تفقد حميدة مستشفى امبدة النموذجي ومستشفى الأمومة والطفولة ( جايكا) للوقوف على سير العمل بهما .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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