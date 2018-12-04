مؤسسة ونسي توقع اتفاقية مع مستشفيات هندية

وقعت مؤسسة صلاح ونسي لأبحاث ومكافحة السرطان ، في إطار تواصلها الخارجي لبناء الشراكات مع المؤسسات الصحية العالمية ، وقعت مذكرة تعاون مع مجموعة مستشفيات ميوت العالمية الهندية.

وأكد دكتور صلاح الدعاك الرئيس التنفيذي لمؤسسة ونسي أن توقيع المذكرة يعد نقطة تحول إيجابية لقطاع الصحة بالسودان وكسباً نوعياً للمؤسسة فضلاً عن السمعة الطيبة والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مجموعة (ميوت) العالمية خاصة في مجال أمراض السرطان حيث يمكن أن تخدم الكثير من الناس على مستوى العمل الخيري إضافة إلى المساهمة في فتح العديد من مراكز الكشف المبكر بالعاصمة والولايات وتقديم الخدمة المتقدمة للمرضى عملاً على توطين العلاج بالداخل .

فيما رحب الدكتور بريثفي موهانداس المدير العام لمجموعة ميوت العالمية بحسب سونا – بالتعاون الممتد مع السودان ومؤسسة ونسي على وجه الخصوص باعتبارها واحدة من المنظمات التي تعمل في القطاع الإنساني وتقدم رسالة سامية للمجتمع في مجال مكافحة السرطان بالسودان مرحباً بأفق التعاون بين الجانبين في جميع المجالات الخاصة بمكافحة السرطان و أبرزها التعاون في مجال توريد الأجهزة الخاصة بمراكز الكشف المبكر إضافة إلى استيعاب فرص لتدريب الكوادر العاملة في مجال التوعية والوقاية بالهند .

ويجدر بالذكر أن المذكرة وقعت بحضور أطراف الجانبين بالخرطوم وحوت العديد من البنود في نقل برامج التوعية للولايات الطرفية إضافة إلى العمل في مجال التدريب ورفع القدرات وأنشطة البحث العلمي عطفاً على دعم علاج الفقراء من خلال المسؤولية الاجتماعية للمجموعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)