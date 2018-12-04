تركيا تجدد رغبتها في تطوير علاقاتها السياحية مع السودان

أكد وزير السياحة والثقافة التركي، محمد نوري، رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع السودان خاصة الثقافية والسياحية، وقال إن انتظام رحلات الخطوط الجوية التركية بين البلدين يساعد على التواصل، فضلاً عن الجواذب السياحية المتوفرة لدى السودان.

ورحب الوزير التركي بالوفد السوداني المشارك في فعاليات المؤتمر العالمي للسياحة الثالث، خلال لقائه بنظيره السوداني، عمر سليمان، بمدينة اسطنبول بحضور وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار، جراهام عبدالقادر، والوزير المفوض القنصل العام بالإنابة باسطنبول، خالد الشيخ.

وأشار نوري إلى افتتاح المركز الثقافي التركي “يونس إمره” بالخرطوم، الذي يؤطر للعلاقات بين البلدين، خاصة العلاقات الثقافية والسياحية، ذاكراً مشروع سواكن الذي يعد امتداداً تاريخياً بين البلدين، معلناً عن خطة لتعمير المدينة وجعلها قبلة للسواح.

بدوره أكد سليمان بحسب الشروق – على متانة العلاقات بين البلدين، معرباً عن شكره للحكومة التركية للتعاون الكبير ودعمهم للسودان في المحافل الدولية.

ذاكراً ما قدموه من دعم في تأهيل متحف السلطان علي دينار بالفاشر، بالإضافة إلى تعمير مدينة سواكن الذي قطع شوطاً كبيراً، وقال إن وزارة الثقافة والسياحة والآثار قدمت مسودة في المجال الثقافي والسياحي للجانب التركي وسيتم توقيعها إبان زيارة الرئيس عمر حسن أحمد البشير لتركيا .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)