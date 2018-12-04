وفد محكمة الشعب العليا بالصين يزور البلاد

وصل البلاد يوم الثلاثاء مستر جيانغ وي نائب رئيس محكمة الشعب العليا بجمهورية الصين الشعبية على رأس وفد يضم عدداً من قضاة محكمة الشعب العليا بالصين في زيارة رسمية للبلاد تستغرق 3 أيام. وكان في استقبال الوفد مولانا عبد المجيد إدريس علي رئيس القضاء بالإنابة؛ ورئيس الجهاز القضائي بالخرطوم ورئيس عام إدارة المحاكم. وتأتي الزيارة على خلفية اتفاق بشأن التعاون القضائي بين البلدين ، ووضع برنامج لتدريب القضاة السودانيين والمساهمة في إنفاذ برنامج الحوسبة وتبادل الخبرات. وقال مولانا خالد حمزة زين العابدين الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية بحسب سونا – إن الزيارة تأتي إنفاذاً لمذكرة التفاهم للتعاون القضائي بين السودان والصين والتي تتلخص في تطوير برامج التدريب وتطوير شبكة علاقات ومعلومات محلية ودولية لتبادل الخبرات واستحداث قواعد بيانات في المجالات العدلية. كما يقوم الوفد بزيارة المحكمة العليا وبعض المحاكم المتخصصة مثل محكمة جرائم المعلوماتية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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