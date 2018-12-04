ترتيبات لاستئناف التبادل التجاري مع جنوب السودان

كشفت ولاية النيل الأبيض عن ترتيبات لاستئناف التبادل التجاري بين السودان وجنوب السودان عبر الناقل الوطني النهري.

وقال البروفيسور خضر إسماعيل رئيس اتحاد أصحاب العمل بولاية النيل الأبيض في تصريح بحسب (smc) أنه تم عقد اجتماعات مع الجهات الاتحادية المختصّة والتي شملت إدارة النقل النهري ووزارة التجارة والجمارك والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ، مبيناً أنه تم وضع الترتيبات والإجراءات اللازمة لبداية التبادل التجاري بين الخرطوم وجوبا خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن وزارة التجارة تعهّدت بإزالة كافة الإشكالات الفنية المصاحبة لعمليات نقل السلع و البضائع .



ولفت إسماعيل إلى أنهم قاموا بزيارات لإدارة النقل النهري والشركات بهدف الوقوف على الاستعدادات وتفقد المواعين والبواخر النيلية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)