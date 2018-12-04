فيديو | إسرائيل تهرع لمجلس الأمن بعد كشف نفق حزب الله

من الحدود مع لبنان، حيث جرى كشف نفق لحزب الله (getty)

الخليج 365 | فريق التحرير

عرض الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، مشهد فيديو، مدعيًا أنّه تم التقاطه من داخل نفق لحزب الله اللبنانيّ، جرى اكتشافه ظهر اليوم، بعد ساعات من إطلاق عمليّة "درع الشمال" الهادفة لكشف أنفاق ممتدة من داخل لبنان باتجاه الأراضي المحتلة.

ويظهر في الفيديو - بحسب الناطق الإسرائيلي- أحد عناصر حزب الله داخل النفق، وهو يقترب من كاميرا أنزلها جيش الاحتلال داخل النفق، فاعتقد أنها جسم مشبوه، واضطر للهرب.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، عملية "درع الشمال" التي قال إنها تهدف لكشف أنفاق حزب الله الممتدة داخل الأراضي المحتلة.



استنفار إسرائيلي، وإعلان المنطقة عسكرية مغلقة

استنفار إسرائيلي، وإعلان المنطقة عسكرية مغلقة

التقديرات الاستخبارية الإسرائيلية تشير إلى وجود 10 أنفاق هجومية تنطلق من لبنان وتتخطى الحدود، وتوقعت أنّ تستمر هذه العملية عدة أسابيع، وقد تمتد إلى داخل لبنان.

نتنياهو وآيزنكوت: العملية في الشمال ستتوسع وحزب الله خطط لاحتلال أجزاء من الجليل

وفي مؤتمر صحفي عقده رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورئيس أركان جيشه غادي آيزنكوت، أكد الاثنان أنّ "العملية العسكرية التي تشهدها الحدود الشمالية لن تكون محدودة، وستتوسّع حسب الحاجة".



آيزنكوت ونتنياهو خلال المؤتمر الصحفي مساء اليوم

آيزنكوت ونتنياهو خلال المؤتمر الصحفي مساء اليوم

وقال نتنياهو الذي يشغل حقيبة وزير الجيش الإسرائيلي، إنّ حزب الله كان يخطط لإدخال قواته عبر النفق الذي جرى كشفه، وذلك لاحتلال أجزاء من الجليل.

نتنياهو: من يهاجم إسرائيل من الأعداء، سيتلقى ضربة قاسية

وتفاخر نتنياهو بالقول إنّ جيشه يستخدم قدرات هندسية وتكنولوجية متطورة للكشف عن الأنفاق في شمال البلاد، وهي التكنولوجيا التي وصفها بأنها "حيّدت" أنفاق حماس في قطاع غزة.

وأجرى نتنياهو جلسة تقييم أمني بمشاركة رئيس الأركان الإسرائيلي وكبار ضباط الجيش، قبل اجتماع الكابنيت لمناقشة أنفاق حزب الله. وقال إنّه تحدّث مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لفرض عقوبات على حزب الله.

أمّا رئيس أركان جيش الاحتلال فقال إنّ عملية "درع الشمال" تمت بموافقة الكابنيت، وأن هدفها إزالة تهديد مباشر لسكان الشمال الذين دعاهم لمواصلة حياتهم بشكل روتيني.



أعمال الحفر الإسرائيلية بحثًا عن الأنفاق على الحدود مع لبنان

أعمال الحفر الإسرائيلية بحثًا عن الأنفاق على الحدود مع لبنان

وفور إعلان اكتشاف النفق من جانب جيش الاحتلال، هرع السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، للدعوة إلى "مناقشات في مجلس الأمن" حول اكتشاف أنفاق حزب الله.

وقال دانون في بيانه: إنّ إسرائيل تدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة نشاط حزب الله ودعوة لبنان لتطبيق قرارات مجلس الأمن، وأشار إلى أنّ مقاتلي حزب الله "يحاولون التسلل إلى إسرائيل عبر هذه الأنفاق.

وأعلن البيت الأبيض دعمه الكامل للعملية الإسرائيلية، وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إنّ الولايات المتحدة تدعم بقوة جهود إسرائيل للدفاع عن سيادتها.

وكان الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة "يونيفيل" قد عززا من دورياتهما على طول الحدود تفاديًا لأي تصعيد.