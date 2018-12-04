كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: فوضى برلمانية تؤجل تشكيل الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف "ننتظر من المجلس أن يحدد موعداً لجلسة أخرى لاستكمال التصويت على الوزارات بعد الاتفاق بين أعضائه".
وتابع عبد المهدي "لن نقدم قوائم وزراء إضافية ونتطلع لاتفاق نيابي للتصويت على قائمة الأسماء الحالية أو أي قائمة أخرى"، مشيراً إلى أن "عمل الوزارات بالوكالة لن يحدث فراغاً إدارياً".
وأعلن نائب الأمين العام لمجلس النواب العراقي بادع الجبوري، في وقت سابق، "تأجيل جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على الوزارات المتبقية من حكومة عادل عبدالمهدي إلى يوم الخميس المقبل".
وأضاف، أن سبب التأجيل هو انعدام "النصاب القانوني لعقد الجلسة، بعد أن رفض الكثير من النواب الدخول الى قاعة التصويت على خلفية اعتراضهم على بعض المرشحين وبشكل خاص مرشحي وزارة الداخلية والدفاع".
وفشل البرلمان العراقي مجدداً في تشكيل بقية حقائب الحكومة الجديدة بعد تأجيلها عدة مرات منذ تولي عبد المهدي رئاسة الحكومة.
وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأحد من عبد المهدي الإسراع في تشكيل الحكومة وحذر من "الخضوع لما يحدث خلف الستار"، في إشارة إلى الانقسامات بين الكتل البرلمانية.
وأسفرت الانتخابات التي جرت في العراق في 12 مايو الماضي، عن برلمان منقسم لم يُحقق فيه أي حزب الأغلبية المطلقة.
وأعلنت حكومة عبد المهدي حزمةً كبيرةً من الإصلاحات ومشاريع لإعادة الإعمار العراق، من أجل عودة النازحين الذين هربوا من داعش الإرهابي، الذي احتل أجزاء كبيرة من العراق.
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