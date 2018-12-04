كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: السجن 4 أعوام و8 أشهر لدميرتاش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت محكمة استئناف تركية اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن ضد الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، صلاح الدين دميرتاش.

وقال المحامي كريم الطيبارماك، إن محكمة استئناف أكدت الحكم بالسجن لمدة 4 أعوام و8 أشهر الصادر ضد دميرتاش.

وأضاف المحامي، أن الحكم قضى على أي فرص للإفراج عن دميرتاش.

من جانبه، رفض دميرتاش الحكم، وقال "سنواصل مقاومة الفاشية وسننتصر".