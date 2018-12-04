كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو: حزب الله حفر أنفاقاً عبر الحدود لإدخال إرهابيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء أن ميليشيا حزب الله اللبنانية، المدعومة من إيران، حفرت أنفاقاً عبر الحدود من لبنان لإدخال مسلحين إلى شمال إسرائيل.

وتحدث نتنياهو بعد أن قال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم إنه شن عملية على الجانب الإسرائيلي من الحدود "لكشف وإحباط" الأنشطة تحت الأرض.

وقال نتنياهو إن إسرائيل اتخذت قرار التحرك ضد الأنفاق "قبل أسابيع" وبدأت التنفيذ صباح اليوم الثلاثاء.