كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف العربي يقصف أكبر مخزن حوثي للصواريخ الباليستية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر يمنية مطلعة قصف مقاتلات التحالف العربي الليلة الماضية مخازن الصواريخ الباليستية الخاضعة للحوثيين في مديرية سنحان، التابعة لمحافظة صنعاء العاصمة. وأوضحت المصادر، أن طيران التحالف استهدف بغارات دقيقة مخازن معسكر عمد، بمديرية سنحان جنوب صنعاء، وفق موقع "إب برس" اليوم الثلاثاء. وبحسب المصادر، فإن التحالف قصف بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، بمقاتلات وجهت ضربات دقيقة لأكبر مخزن في اليمن لصواريخ "سكود" الروسية، و"موسودان" الكورية الشمالية، في معسكر عمد بسنحان.

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