كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفالح: خفض إنتاج نفط أوبك وحلفائها "سابق لأوانه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، اليوم الثلاثاء، إنه من السابق لأوانه إعلان أن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها سيخفضون إنتاج النفط. ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية عن الفالح أن السعودية "من دعاة استقرار أسواق النفط العالمية". وجاءت تصريحات الفالح على هامش مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ، المقام في كاتوفيتسه البولندية.

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