كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تطالب مجلس الأمن بإدانة "جماعية" لتجربة إيران الصاروخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشادت المندوبة الأمريكية بموقف بريطانيا وفرنسا اللتين طالبتا بعقد هذه الجلسة لمجلس الأمن.
وقالت هيلي في بيانها: "إذا كان مجلس الأمن جدياً في مسعاه ليفرض على إيران الإلتزام بتعهداتها وتطبيق قراراتنا، يتوجب علينا على أقل تقدير أن نكون قادرين على إدانة جماعية لهذه التجربة الصاروخية الاستفزازية".
وتابعت هيلي أن التجربة الأخيرة "كانت خطيرة ومقلقة رغم أنها غير مفاجئة. فقد سبق وأن حذرت الولايات المتحدة العالم مراراً من المساعي المتعمدة لإيران لزعزعة استقرار الشرق الأوسط وتحدي المعايير الدولية".
وختم بيان هيلي "إن المجتمع الدولي لا يمكن أن يبقى مكتوف اليدين كلما تجاهلت إيران بشكل فاضح قرارات مجلس الأمن".
ولم تؤكد إيران، لكنها لم تنف، تجربة صاروخ متوسط المدى قادر على نقل شحنة تقليدية أو نووية.
شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تطالب مجلس الأمن بإدانة "جماعية" لتجربة إيران الصاروخية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .