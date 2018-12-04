كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تطالب مجلس الأمن بإدانة "جماعية" لتجربة إيران الصاروخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن بـ"إدانة جماعية" للتجربة الإيرانية الأخيرة لصاروخ باليستي، تعتبره واشنطن "خرقاً" لالتزامات طهران.

وجاء كلام هيلي في بيان وزع قبل بدء جلسة مغلقة بهذا الخصوص لمجلس الأمن.

وأشادت المندوبة الأمريكية بموقف بريطانيا وفرنسا اللتين طالبتا بعقد هذه الجلسة لمجلس الأمن.

وقالت هيلي في بيانها: "إذا كان مجلس الأمن جدياً في مسعاه ليفرض على إيران الإلتزام بتعهداتها وتطبيق قراراتنا، يتوجب علينا على أقل تقدير أن نكون قادرين على إدانة جماعية لهذه التجربة الصاروخية الاستفزازية".

وتابعت هيلي أن التجربة الأخيرة "كانت خطيرة ومقلقة رغم أنها غير مفاجئة. فقد سبق وأن حذرت الولايات المتحدة العالم مراراً من المساعي المتعمدة لإيران لزعزعة استقرار الشرق الأوسط وتحدي المعايير الدولية".

وختم بيان هيلي "إن المجتمع الدولي لا يمكن أن يبقى مكتوف اليدين كلما تجاهلت إيران بشكل فاضح قرارات مجلس الأمن".