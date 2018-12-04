كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المغرب: اعتقال 16 متهماً بتكوين شبكة للهجرة غير النظامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأحبطت السلطات المغربية 68 ألف محاولة هجرة غير نظامية نحو أوروبا بين مطلع يناير ونهاية سبتمبر 2018، وفككت 122 شبكة "إجرامية للاتجار في البشر"، بحسب آخر حصيلة رسمية.
وأفاد البيان بأن الأبحاث الأولية أظهرت وجود "مؤشرات تقارب وتقاطعات" بين المشتبه فيهم و"أشخاص ينشطون في تجارة التجهيزات والمعدات البحرية".
وتفيد معلومات وزارة الداخلية الاسبانية أن نحو 50 ألف مهاجر ولاجئ وصلوا إلى أسبانيا منذ مطلع العام الجاري على متن 1859 زورقاً.
وقدرت المنظمة الدولية للهجرة بـ630 عدد الذين غرقوا في البحر لدى محاولتهم العبور إلى اسبانيا منذ مطلع السنة، فيما بلغ عدد الغرقى 224 في العام الماضي.
وإضافة إلى المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء الكبرى، شهدت الأشهر القليلة الماضية محاولات عبور لشبان مغاربة على متن زوارق مطاطية.
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