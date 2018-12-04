مابيدي يكشف المضايقات التي تعرض لها الرجاء بالكونغو: “فيتا كلوب فعل كل شيء ليفوز بالكأس” – فيديو

عبر ليما مابيدي، النجم الكونغولي المحترف في صفوف فريق الرجاء البيضاوي، عن غضبه الكبير من المضايقات والعراقيل الكبيرة التي اعترضت الفريق الأخضر، خلال مقامه في الكونغو الديموقراطية، قبل خوض مباراة نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي جمعه مع فريقه السابق، فيتا كلوب الكونغولي.

وفي تصريح لـ”اليوم24″ مباشرة بعد وصوله مع بعثة النادي للمغرب، قال مابيدي، إن الأجواء في الكونغو وظروف الإعداد لم تكن سليمة للغاية، ولا تليق بسمعة البلد ككل، ” لم نكن نواجه فقط الظروف المناخية الصعبة جدا، وأرضية الملعب، بل إننا واجهنا سلوكات غير مقبولة من الفريق الكونغولي، الذي يلجأ لهذه الوسائل من أجل إرباك الخصوم”، يقول مابيدي.

ويضيف متوسط ميدان الفريق الأخضر، ” فيتا كلوب فعل كل شيء من أجل انتزاع هذا اللقب، بداية بافتعال مشكل الإنارة، وعدم السماح لنا بإكمال أولى حصصنا الإعدادية، ثم انتهاءا بالمشاكل التي واجهناها في التنقل والإقامة، لقد تم استقبالهم هنا في أحسن الظروف، ومنحهم الفريق ملعبا خاصا للتداريب، لكنهم عاملونا بطريقة مختلفة هناك”.

إليكم التصريح الكامل لمابيدي: