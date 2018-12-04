بتكليف من الملك..العثماني يترأس الوفد المغربي في مؤتمر الدول الشريكة لمجموعة الساحل

بتكليف من الملك محمد السادس، من المقرر أن يترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الوفد المغربي المشارك في أشغال مؤتمر الدول الشريكة، والمانحة لمجموعة دول الساحل الخمس، التي ستنعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط غدا الأربعاء، وبعد غد الخميس 5 و6 دجنبر 2018.
ويهدف هذا المؤتمر، الذي يحضره عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي الدول المانحة، إلى تعبئة الموارد الضرورية لبرنامج الاستثمار الأولوي لمجموعة دول الساحل الخمس.
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