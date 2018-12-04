أمير قطر يتلقى دعوة من الملك سلمان لحضور القمة الخليجية

قالت وكالة الأنباء القطرية، إن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، تلقى دعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لحضور أعمال القمة الخليجية الـ39، والتي تستضيفها المملكة في 9 دجنبر الجاري.

وقالت الوكالة إن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، سلم الدعوة الرسمية لوزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، سلطان المريخي.

وحضر آل ثاني القمة الـ38 التي عقدت في الكويت، على رأس الوفد القطري.

وتغيب العاهل السعودي عن القمة الأخيرة، وحضر من الجانب السعودي، وزير الخارجية، عادل الجبير، فيما حضر من الجانب الإماراتي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش.