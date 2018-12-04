حسبان في “ورطة”.. الزيات يطالبه بإعادة 150مليون من صفقة اليميق ويهدده بـ”التصعيد”

عاد سعيد حسبان، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي للواجهة من جديد، مباشرة بعد تتويج الفريق الأخضر، أول أمس الأحد، بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك بعد أن تسربت رسالة بعثها له الرئيس الجديد، جواد الزيات يسائله فيها حول مصير 150 مليون سنتيم، من صفقة اللاعب جواد اليميق نحو فريق جينوى الإيطالي.

وبعث المكتب المسير الحالي للنادي الأخضر، مراسلة للرئيس السابق، موقعة من رئيس النادي جواد الزيات، يوم الخميس الماضي (29 نونبر 2019)، يطالب فيها بتوضيحات حول مصير مبلغ 150 مليون سنتيم، كما استفسرت إدارة الرجاء كل من منصف أبيض، وعبيد الدين الحسيني العراقي، بصفتهما مسؤولي المجلس الإداري الحالي، بالإضافة إلى نور الدين بلعوباد، المقرب من حسبان.

وحسب المراسلة نفسها، فإن إدارة النادي توصلت بمراسلة من نادي جينوى الإيطالي، معززة بوثائق مالية تؤكد بإرسالها بمبلغ 150 مليون دولار أمريكي، (150 مليون سنتيم)، إلى نادي الرجاء عبر حساب بنكي تابع للمجلس الإداري السابق، وذلك في الثاني من شهر غشت الماضي، بعد أن لجأت للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

واطلع “اليوم24″ على مراسلة النادي الإيطالي، التي تؤكد دفعه لمبلغ 150 مليون سنتيم، والتي تمثل الدفعة الأولى من قيمة انتقال اللاعب قادما من الرجاء.

وطالب المكتب الحالي، من سعيد حسبان ومن معه بإرجاء المبلغ المالي المذكور، بالإضافة إلى كل المبالغ المالية التي توصل بها في عهد رآسته للنادي، والتي توصل بها عبر الحساب البنكي المذكور، بالإضافة كل الوثائق التي تخص هذا الأخير.

وفي حال لم يستجب حسبان لمطالب المكتب المسير، فإن هذ الأخير” لن يتردد في اتخاد كافة التدابير التي تضمن له الحفاظ على مصالح نادي الرجاء البيضاوي المالية”، تؤكد المراسلة.