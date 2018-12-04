رسميا.. مصر تعلن عن قرارها النهائي من تنظيم “كان” 2019 وموقفها “المنتظر” مع المغرب

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسميا عدم رغبته في التقدم بطلب تنظيم نهائيات كأس إفريقيا الأمم 2019 لدى الاتحاد الإفريقي للعبة، من أجل تعويض الكاميرون، الذي سُحب منه الترشح، يوم الجمعة الماضي، بسبب عدم جاهزيته لإنجاح الحدث.

وأعلن الاتحاد، في بيان رسمي، نشر على موقعه على شبكة الإنترنت، جاء فيه “ننفي النية للتقدم بطلب لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2019″.

وأضاف، “نعلن استعدادنا لمساندة أي دولة عربية ترغب في استضافة البطولة”.

موقف الاتحاد المصري، جاء بعد أن ذكرت العديد من التقارير الصحفية المحلية والإفريقية أن بلاد “الفراعنة” تعتبر من أبرز المرشحين لاستضافة هذه المنافسة، إلى جانب كل من المغرب وجنوب إفريقيا، ويؤكد هذا الموقف أيضا بأن المغرب سيحضى بدعم من مصر في حال أعلن ترشحه لتنظيم المسابقة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد قرر رسميا، سحب شرف تنظيم نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019 من الكاميرون، وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الذي عقده الجمعة الماضية في العاصمة الغانية أكرا، بسبب عدم جاهزية البلد لاستضافة التظاهرة.

وأعلن الـ”كاف” عن قراره، بناء على تقرير آخر لجنة تفتيش تابعة للاتحاد، والذي أكد بأن الكاميرون جاهزة فقط بنسبة 60 بالمائة لاستضافة التظاهرة، وهي نسبة أقل من النسبة التي حددها الاتحاد القاري في دفتر التحملات الخاص بالمسابقة والمتمثلة في 85 بالمائة، قبل 7 أشهر من انطلاق المنافسة.

وفتح الـ”كاف”، السبت، الباب أمام الدول الراغبة في تعويض الكاميرون، كما منحها مهلة شهر ( إلى غاية 31 دجنبر) لتحضير ملفاتها، قبل الإعلان عن البلد البديل، شهر يناير المقبل.