سناتور جمهوري: سأقدم مشروع قرار يعتبر ابن سلمان مسؤولا عن قتل خاشقجي

قال السيناتور الجمهوري لندزي غراهام، مساء اليوم:” سنعمل على تطبيق قانون ماغينتسكي ونفرض عقوبات على السعودية بشأن قضية خاشقجي ”.

وأضاف السيناتور غراهام: “سأقدم مشروع قرار في الكونغرس يعتبر ولي العهد السعودي مسؤولا عن مقتل خاشقجي، مشيرا إلى أنه يجب التمييز بين السعودية كحليف استراتيجي للولايات المتحدة ومحمد بن سلمان. وأضاف:”ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ليس حليفا للولايات المتحدة يمكن التعويل عليه”.

السيناتور ليندزي غراها أكد أن السعودية حليف استراتيجي ولكن الحفاظ على العلاقة معها لا يجب أن يكون بأي ثمن، مضيفا:” لا أستطيع دعم صفقات الأسلحة للسعودية طالما محمد بن سلمان في قيادتها.