الأمريكيون يوَدعون الرئيس الراحل بوش الأب في مبنى الكونغرس

ألقى مواطنون أمريكيون اليوم الثلاثاء، النظرة الأخيرة على جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب في القاعة المستديرة بمبنى الكونغرس.

وتوفي بوش الأسبوع الماضي عن عمر 94 عامًا، بعد حياة حافلة في الخدمة كبطل من أبطال الحرب العالمية الثانية، ومدير للمخابرات المركزية الأمريكية ورئيس في وقت الحرب.

وتحت قبة الكونغرس، سار موظفون وسائحون بصمت أمام النعش المغطى بالعلم الأمريكي.

وسيتم نقل الجثمان إلى كاتدرائية واشنطن الوطنية في وقت مبكر غدًا الأربعاء، لإقامة مراسم الجنازة.

ويعتزم الرئيس دونالد ترامب زيارة أسرة بوش في بلير هاوس بالقرب من البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، بينما ستصطحب السيدة الأولى ميلانيا ترامب السيدة الأولى السابقة لورا بوش في جولة تستعرض خلالها زينة البيت الأبيض لموسم الأعياد.

وسيدفن بوش، والد الرئيس الأسبق جورج دبليو. بوش، يوم الخميس المقبل في تكساس.

وشغل بوش منصب نائب الرئيس لفترتين في عهد رفيقه الجمهوري رونالد ريغان، قبل أن يتولى هو الرئاسة لفترة واحدة من 1989 إلى 1993، وهي فترة شهدت نهاية الحرب الباردة، وكذلك هزيمة الولايات المتحدة لجيش صدام حسين في حرب الخليج عام 1991.

وتوفي بوش الأب، الرئيس رقم 41 للولايات المتحدة، بعد سبعة أشهر من وفاة زوجته باربرا.