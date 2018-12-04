افتتاح معرض "الناصرة بعيون فنانيها"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - افتتح في قاعة كنيسة سانت جبرئيل في الناصرة، مساء اليوم الثلاثاء، معرض لمجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات من أعضاء "جمعية الناصرة للفن التشكيلي".

وبادر لإقامة المعرض الفنان زياد أبو السعود الظاهر، وهو واحد من أبرز الفنانين في المجتمع العربي. وأقيم المعرض تحت عنوان "الناصرة بعيون فنانيها".

وقالت رئيسة الجمعية، جانيت بشارة، إن الجمعية نظمت في وقت سابق للمعرض جولة للفنانين في المواقع الأثرية والدينية، وقد تناول كل واحد من الفنانين موضوعا أو زاوية من مدينة الناصرة وجسدها في لوحة.

وأضافت أنه يشارك في المعرض 25 فنانا غالبيتهم الساحقة من الناصرة وكل منهما شارك بلوحة واحدة او اثنتين.

ويستمر المعرض لمدة أسبوع واحد، ويكون مفتوحا في ساعات بعد الظاهر.

وفي الختام تم تكريم عدد من القائمين على المعرض ووزعت شهادات على كل واحد من الفنانين المشاركين.