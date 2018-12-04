أمير قطر يتلقى دعوة من الملك سلمان لحضور قمة "مجلس التعاون" بالسعودية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت وكالة الأنباء القطرية، يوم الثلاثاء، إن أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى دعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

ولم تؤكد قطر مستوى تمثيلها في القمة حتى الآن.

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