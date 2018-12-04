"المتابعة": المظاهرة القطرية مناهضة للعنف ظهر الجمعة في عرابة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، اليوم الثلاثاء، أن الظاهرة القطرية لمناهضة العنف والجريمة تنطلق يوم الجمعة القبل، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا من أمام مبنى المجلس المحلي القديم في عرابة.

وأوضحت المتابعة في بيان صدر عنها أن طاقم سكرتيري مركبّات لجنة "المتابعة"، وضع الترتيبات الأخيرة، للمظاهرة التي بادرت لها مناهضة للعنف والجريمة المنظمة.

وأوضحت اللجنة، أنه حسب ما تقرر، فإن المظاهرة ستنطلق في الساعة الثانية والنصف ظهرا من وسط عرابة. كما تم أخذ احتياطات لحالة أجواء ماطرة.

وكانت سكرتارية لجنة المتابعة العليا، قد قررت في اجتماعها الطارئ يوم الخميس الماضي، سلسلة من الإجراءات والنشاطات الشعبية والكفاحية، وبضمنها المظاهرة القطرية.

وقرر طاقم سكرتيري مركّبات المتابعة، أن تنطلق المسيرة في الساعة الثانية والنصف ظهرا من أمام مبنى المجلس المحلي القديم، نحو السوق الشعبي. وفي حال لم تسمح الأجواء الماطرة بتسيير المظاهرة، فإنها ستتحول إلى اجتماع شعبي في السوق الشعبي مباشرة.

وقالت اللجنة إنها وضعت ترتيبات للعمل على إنجاح المظاهرة، ودعت اللجان الشعبية والأحزاب والأطر الشعبية والسلطات المحلية للعمل على تجنيد أوسع مشاركة في المظاهرة.