شكرا لقرائتكم خبر عن «السترات الصفراء» تنتصر.. «فرنسا» تعلق الضرائب على الوقود والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي تعليق 3 إجراءات مالية لمدة 6 أشهر، على رأسها قرار فرض ضرائب جديدة على الوقود، بعد احتجاجات “السترات الصفراء” التي عمَّت البلاد منذ 17 نوفمبر الماضي.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، في مؤتمر صحفي بثّ على الهواء مباشرة، اليوم الثلاثاء إن “القرارات المتخذة بتجميد الإجراءات الضريبية يجب أن تسمح لنا ببدء الحوار وتهدئة الأوضاع”.

وأضاف أن “المشاورات القادمة يجب أن تكون وطنية، وتجمع ممثلين عن كل الطبقات الفرنسية”، كما لفت رئيس الوزراء الفرنسي إلى أنه “لن يتم رفع أسعار الكهرباء والغاز خلال الشتاء الحالي”.

وتابع رئيس الوزراء الفرنسي، في كلمة له، أن الحكومة لا تقبل أعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي، وستتم معاقبة كل من قام بأعمال الشغب، مشيراً إلى أنه “لا ضريبة تستحق أن تضع وحدة البلاد في خطر”.

وأشار إلى أنه من أجل تهدئة الأوضاع قررنا اتخاذ ثلاثة إجراءات ضريبية، وهي تجميد زيادة الضرائب على الوقود لمدة ستة أشهر، الامتناع عن رفع أسعار الغاز والكهرباء خلال فصل الشتاء، وأخيراً تجميد التحكم الفني على السيارات”.