شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تمهل روسيا 60 يوما لإنقاذ معاهدة الصواريخ النووية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:23 مساءً, 4 ديسمبر 2018 م
المناطق - وكالات
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ستعلّق التزاماتها بموجب معاهدة الصواريخ النووية متوسطة وقصيرة المدى في غضون 60 يوما “إن لم تلتزم موسكو بمسؤولياتها”.
وأمهل بومبيو، في تصريح أدلى به اليوم على أثناء اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو في بروكسل، موسكو 60 يوما لـ”العودة إلى التزاماتها”، مؤكدا أن الولايات المتحدة خلال هذه الفترة لن تختبر أو تنشر أي منظومات صاروخية جديدة.
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