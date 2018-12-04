شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي بتشكيل حكومة البحرين الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، مرسومًا ملكيًا رقم (61 ) بتشكيل الوزارة، ونص الأمر الملكي على تعيين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

ونصت المادة الثانية من المرسوم الملكي على تعيين 4 نواب لرئيس الوزراء هم، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، وجواد بن سالم العريض، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.

أما المادة الثالثة نصت عل تعيين محمد بن إبراهيم المطوع وزيرا لمجلس الوزراء، والفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفة وزيرا للداخلية، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزيرا للخارجية، الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزيرا للتربية والتعليم، والدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزيرا للكهرباء والماء.

كما نصت على تعيين الشيخ خالد بن علي بن عبدالله ال خليفة وزيرا للعدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزيرا للنفط، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزيرا للمالية والاقتصاد الوطني، عصام بن عبدالله خلف وزيرا للأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، جميل بن محمد علي حميدان وزيرا للعمل والتنمية الاجتماعية، كمال بن أحمد محمد وزيرا للمواصلات والاتصالات، باسم بن يعقوب الحمر وزيرا للإسكان، غانم بن فضل البوعينين وزيرا لشئون مجلسي الشورى والنواب، فائقة بنت سعيد الصالح وزيرا للصحة، زايد بن راشد الزياني وزيرا للصناعة والتجارة، علي بن محمد الرميحي وزيرا لشئون الإعلام، اللواء الركن عبدالله بن حسن النعيمي. وزيرا لشئون الدفاع، أيمن توفيق المؤيد وزيرا لشئون الشباب والرياضة.