انت الان تتابع إيفا عاشت في «ضل» جوسلينج.. فنانات اختفين من الساحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - بعض الممثلات يفضلًن البعد عن الأضواء بعد الزواج، ويخرجن بأسباب كثيرة منها حبهن تكوين أسرة وأبناء، ومنهن من عاش في كنف زوجه المشهور رغم موهبته الكبيرة وفضّل الأمومة.

تحرير:حليمة الشرباصي ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٠ م

إيفا منديز ورايان جوسلينج

رغم موهبتهنَ إلا أن بعض الممثلات يفضلًن البعد عن الأضواء بعد الزواج، ويخرجن بأسباب كثيرة منها حبهن تكوين أسرة وأبناء، وأنهن بالفعل حققن كل ما يطمحن إليه من شهرة ونجومية، وبعضهن يصرح أن مخرجي هوليوود هم من توقفوا عن منحهن أدوارا في أفلامهم بعد الزواج، لكن الملحوظة العامة أن أغلب هؤلاء النجمات كن يتمتعن بموهبة واضحة نالت إعجاب النقاد والجمهور لكن بعد زواجهن من مشاهير مثلهن اختفين تمامًا عن الأضواء، وعشن في ظل أزواجهن المشاهير، وفي التقرير التالي نستعرض بعض هذه الأسماء.

1- إيفا منديز ورايان جوسلينج الممثلة الأمريكية إيفا منديز، ذات الأصول الكوبية، حظت بشهرة واسعة في أوائل الألفينيات بفضل جاذبيتها الشديدة أمام الكاميرا، صوتها الهادئ الجذاب، ومشاركتها أكثر من ممثل شهير بطولة فيلمه، فعملت مع ويل سميث في فيلم Hitch، ومع مات ديمون في فيلم Stuck on You، كل هذا جعل الجمهور