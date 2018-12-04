قطر تقول إن الملك سلمان دعا تميم إلى القمة الخليجية

الخليج 365 - متابعات

ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية ” قنا” اليوم الثلاثاء، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعث رسالة خطية إلى أمير البلاد تميم بن حمد، تتضمن دعوته لحضور القمة الخلجية المقبلة.

وذكرت الوكاة الرسالة سلّمها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، لوزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر، خلال استقبال الأخير له في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، كشف أمس الإثنين، أن موعد انعقاد القمة الخليجية المقبلة سيكون الأحد، في العاصمة السعودية الرياض.

وفي وقت سابق قال مسؤول كويتي إن القمة الخليجية في الرياض سعتقد بحضور قادة جميع الدول في مجلس التعاون.