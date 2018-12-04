جنرال أمريكي: هبوط ميزانية الجيش لـ 733 مليار دولار في 2020 خطر علي القوات

قال اللفتنانت جنرال كينيث مكنزي، الذي اختارته وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، قائداً جديداً للقيادة المركزية، اليوم الثلاثاء، إن نزول ميزانية الدفاع تحت 733 مليار دولار في العام المالي 2020 ستزيد المخاطر على الجيش.

وقال مكنزي في جلسة تأكيد ترشيحه أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: "أي شيء تحت 733 مليار دولار من شأنه أن يزيد المخاطر، وتلك المخاطر ستكون ظاهرة في كل أفرع القوات".

وأضاف "نعكف حالياً في الوزارة على فحص دقيق لتفاصيل طبيعة هذه المخاطر".

وكان الرئيس دونالد ترامب، الذي يواجه أكبر عجز في الميزانية منذ 6 سنوات، طلب من إدارته طرح مقترحات للحد من إنفاق وكالاتها بـ 5%، لكنه اقترح استثناء الجيش من ذلك إلى حد بعيد