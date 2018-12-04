شكرا لقرائتكم خبر عن نائب المرج يلتقي رئيس الوزراء لبحث توفير اعتماد مالي لمشروعات الصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد علي إبراهيم ، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة المرج، إنه التقى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم، لبحث العديد من الإشكاليات والملفات التى تخص الدائرة.

وأضاف "إبراهيم"، فى بيان له اليوم، أن الاجتماع شهد التوافق على تعجيل الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمؤسسة الزكاة، وسرعة البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بتقسيم المصري وشارع الجامعة المصرية بكفر أبو صير، وسرعة المحاسبة وتشكيل لجنة بسبب التنفيذ الخاطيء لمشروع الصرف الصحي بعزبة زينب الوكيل والمنفذ من شركة مصر للأسمنت المسلح .

كما شهد الاجتماع التوافق على سرعة البدء في تصميم شبكة المياة بحوض شريف بكفر الشرفا ، وعزبة النخل ، وسرعة إدراج أرض العوايسة بخدمة الصرف الصحي بمحمد نجيب وتوفير دعم مالي له ، وسرعة نقل عشش العصارة وعشش المهاجريين بحي المرج.